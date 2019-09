Stromschlag! Arbeiter stirbt in AMAG-Gießerei

Traurige Nachricht aus dem Werk der AMAG in Ranshofen: Ein Arbeiter erlitt bei Wartungsarbeiten an einem Schmelzofen tödliche Verletzungen.

Der Mitarbeiter einer Spezialfirma für Schaltanlagen hatte keine Chance. Im Bereich der Gießerei im Werk der AMAG in Ranshofen (Bez. Braunau) hatte der Arbeiter am Mittwoch gegen 12.15 Uhr einen Stromschlag erlitten, war sofort tot.Der Unfall ereignete sich trotz im Vorfeld durchgeführter Sicherheitsschulungen bei den am Vortag begonnenen Wartungsarbeiten an einem Schmelzofen, berichtet die Firma auf der eigenen Homepage.Die genaue Ursache ist noch unbekannt. Ein Team aus Sachverständigen muss nun den genauen Hergang klären. Die Kollegen des Verstorbenen wurden von einem Krisen-Interventionsteam des Roten Kreuzes psychologisch betreut.„Wir sind über diesen tragischen Unfall zutiefst bestürzt und betroffen und trauern mit den Angehörigen. Es war und ist unser oberstes Ziel, dass jeder, der unser Werksgelände betritt, es auch wieder unversehrt verlassen kann. Wir werden alles tun, um die Ursachen, die zu diesem Unfall führten, unverzüglich zu klären", wird Gerald Mayer, AMAG-Vorstandsvorsitzender, auf der Webseite der Firma zitiert.(mip)