Talent (19) besiegt Krebs, saß jetzt auf United-Bank

Max Taylor hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Nun geht es ihm besser und er darf von einer Profi-Karriere träumen.

Wordrap mit Martin Bruckner

Manchester United blamierte sich in der Europa League: Der englische Rekordmeister verlor in Astana nach 1:0-Führung noch 1:2. Einem konnte diese Pleite aber nicht den Tag vermiesen: Max Taylor. Der 19-Jährige hat kein einfaches Jahr hinter sich. In Kasachstan kam er zu einer Premiere – doch dazu später mehr.Im September vor einem Jahr wurde dem United-Talent Hodenkrebs diagnostiziert, seine Mutter brach in Tränen aus."Ich war so überrascht, dass ich nicht weinen konnte", erinnerte sich Taylor in einem Interview mit "BBC". Sein erster Gedanke sei gewesen: "Werde ich wieder Fußball spielen?" Erst später wurde dem Innenverteidiger bewusst, dass diese Erkrankung sein Leben beenden könnte. Er wachte in der Nacht auf und dachte: "Ich könnte sterben." Taylor fand später heraus, dass sich der Krebs gestreut hatte, bis in die Lymphknoten und in die Lungen. Das Fußball-Talent wurde operiert und begann sofort eine Chemotherapie.Nach neun Wochen Therapie bekam Taylor seine Resultate: "Der Arzt hatte gute News, denn er lächelte", sagt Taylor. Obwohl er den Krebs besiegt hatte, musste Taylor erneut unters Messer. Danach machte er sich auf den Weg zurück in den Alltag. "Das ist der härteste Teil, wenn du nicht einfach so in die Normalität zurückkehren kannst." Alle dachten, er wäre wieder "normal", so wie früher halt.Aber Taylor kämpfte sich durch – und wurde belohnt. Im Sommer kehrte er zu Manchester United zurück. Und nun das: Trainer Ole Gunnar Solskjaer bot den 19-Jährigen, mit einigen anderen U-23-Spielern, erstmals für ein Europa-League Spiel auf. In Astana kam Taylor zwar nicht zum Einsatz, aber ein erster Schritt zurück auf den Platz war es allemal.