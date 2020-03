Tatort-Dreh überraschte U-Bahn-Gäste am Karlsplatz

Ausgestrahlt wird der neue Wiener "Tatort" erst 2021, aber eine Szene kennen einige Wiener schon seit Dienstag. Denn am Karlsplatz wurde gedreht.

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer waren am Dienstag im Außeneinsatz am Karlsplatz. Gleich neben dem Aufgang der U4, genau vis-a-vis des Karlsplatz Cafe ermitteln Moritz Eisner (Krassnitzer) und Bibi Fellner (Neuhauser) in ihrem neuesten Fall.Der ORF will über die neue Produktion, die 2021 ins TV kommt, noch nichts verraten. Neben den beiden TV-Kommissaren war aber auch ein Schauspieler, der einen Obdachlosen spielte.Man kann annehmen, dass der Sandler etwas gesehen hat, was die beiden Polizisten auf eine heiße Spur führt. Ob das aber auch wirklich der Wahrheit entspricht, werden wir erst sehen, wenn die neue Folge läuft.Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest. Aber wir halten euch auf dem Laufenden ...