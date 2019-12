Teenies reißen Mäderl (11) Kopftuch herunter

Ein rassistischer Angriff auf ein Mädchen in Sebnitz schockt derzeit ganz Deutschland. Die 11-Jährige wurde von zwei Jugendlichen attackiert und verletzt.

Nach Informationen der "Sächsischen Zeitung" ist ein Mädchen aus dem Irak am Freitag in Sebnitz von zwei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden.Vor einem Lidl-Supermarkt rissen die Teenager der 11-Jährigen erst das Tuch vom Kopf. Anschließend zerrte eine 17-Jährige sie an den Haaren und warf sie zu Boden.Als die Irakerin auf dem Boden lag, trat ein 16-Jähriger dann zweimal auf sie ein. Seine Komplizin hielt der 11-Jährigen dabei den Mund zu."Was wollt ihr hier bei uns, macht Euch zurück in Euer Land!", sagten die Jugendlichen während des Angriffs laut der deutschen Zeitung.Bei der Attacke erlitt das 11-jährige Mädchen leichte Verletzungen, die beiden Angreifer konnten bereits erfolgreich ausgeforscht werden.