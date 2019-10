Elefanten-Stoßzähne aus Haus in Tirol gestohlen

Unbekannte Täter haben aus einem Einfamilienhaus in Telfes riesige Elefantenstoßzähne gestohlen. Die Polizei Tirol bittet um Hinweise.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Diebstahl zwischen 19. September und 1. Oktober.Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in Telfes und untersuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.In einem der Räume fanden die Diebe schließlich circa 1,40 Meter lange und 30 Kilogramm schwere Elefantenstoßzähne und ließen diese mitgehen.Die Schadenshöhe ist derzeit noch völlig unklar, dürfte laut Polizei aber im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe.Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Fulpmes unter der Telefonnummer 059133 / 7112 erbeten.