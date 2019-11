Terminator ist Nummer eins und Flop

Zwar schaffte "Terminator: Dark Fate" auf Anhieb den Sprung auf Platz eins der amerikanischen Kinocharts, das geschah aber auf sehr niedrigem Niveau.

Es droht großer Verlust

Das haben sich Arnold Schwarzenegger und Produzent James Cameron nur zum Teil so vorgestellt. Mit den 29 Millionen eingespielten Dollar steigt das weltweite Ergebnis auf 123 Mio. Dollar. Denen stehen aber Produktionskosten von bis zu 196 Millionen Dollar so wie weitere knapp 100 Millionen für Marketing gegenüber.Analysten sprechen schon von einem drohenden Verlust von 120 Millionen. Hätte James Cameron die Terminator-Technologie und könnte in die Vergangenheit reisen, dann würde er es wohl auch tun und sich von der Produktion dieses Films abraten.