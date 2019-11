Goodies zum Film "The Good Liar" gewinnen

"Heute" verlost 3 Langarm-Shirts, einen Mobiltelefonspiegel und Webcamabdeckungen zum Film "The Good Liar - Das alte Böse".

The Good Liar

Ein alter Trickbetrüger will eine begüterte Witwe übers Ohr hauen – muss dabei aber erkennen, dass diese ihre ganz eigenen Geheimnisse hat …Das erste Kino-Aufeinandertreffen der Schauspiel-Schwergewichte Ian McKellen und Helen Mirren: ein köstlich wendungsreiches Katz-und-Maus-Spiel. Dass Online-Dating nicht allein ein Ding für junge Menschen ist, hat auch der einnehmende Pensionist Roy Courtnay (Ian McKellen) erkannt – und auf einer Premium-Partnersuche-Plattform mit der Witwe Betty McLeish (Helen Mirren) Kontakt aufgenommen. Die beiden Oldies beginnen bald damit, ihre Beziehung zu vertiefen: Die betuchte Betty lässt Roy nach und nach in ihr Leben, sich dabei aber möglicherweise auch auf ein gefährliches Spiel ein. Denn Roy steht eben nicht nur für die guten Seiten des Internets, er ist Profi-Hochstapler, der seinen letzten großen Schwindel abziehen will. Doch was, wenn auch das vermeintliche Opfer nicht mit offenen Karten spielt?Ein Thriller, der mit Twists immer wieder vor verblüffende neue Tatsachen stellt. ( HIER geht's zur Review Das Gewinnspiel ist bis 6. Dezember 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.