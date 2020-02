Gewinn Tickets für den Hütten-Horror "The Lodge"

Anlässlich des Filmstarts von "The Lodge" verlost "Heute.at" 10 x 2 Kino-Tickets. Wir wünschen viel Glück und herrliches Gruseln!

Das österreichische Regie-Duo Veronika Franz und Severin Fiala ("Ich seh Ich seh") präsentieren mit THE LODGE ihren ersten englischsprachigen Horrorfilm. Die Hauptrollen spielen Riley Keough, Richard Armitage, Jaeden Martell und Lia McHugh.Richard (Richard Armitage) beschließt, die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit seinen Kindern Aidan und Mia (Jaeden Martell, Lia McHugh) und seiner Freundin Grace (Riley McHugh) in einer entlegenen Hütte im Wald zu verbringen. Die Kinder trauen Grace nicht über den Weg und als Richard unerwartet beruflich in die Stadt zurückgerufen wird, kippt die Stimmung endgültig. Und das mit fatalen Folgen.