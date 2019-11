Ticket für Song-Contest-Sieger Laurence gewinnen

Duncan Laurence gibt am 8. Dezember 2019 ein Konzert im Wiener WUK. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets.

Obwohl der Niederländer Duncan Laurence in einem Umfeld aufwuchs, in dem Musik keine große Rolle spielte, entdeckte er bald die Möglichkeit über selbige (seine) Gefühle zum Ausdruck zu bringen und (s)eine Geschichte zu erzählen. Und so begann er in einer alten Musikschule in seiner Heimat – mit großer Leidenschaft und einer ebensolchen Regelmäßigkeit – Piano zu spielen."Ich war mir sicher, ich würde ein Musiker werden. Meine Jugend war nicht immer einfach", erinnert sich Duncan an seine musikalischen Anfänge. "Ich wurde oft herumgeschubst und konnte mich nicht wehren. Musik war ein sicherer Hafen – ein Ort, an dem ich nicht unsicher war und wo ich meinen Emotionen freien Lauf lassen konnte."Mit 16 Jahren nahm Duncan erfolgreich an einem Talentwettbewerb teil und bekam die Möglichkeit, sein erstes Demo aufzunehmen. Er besuchte die Rock Academy in Tilburg, fand auf Trips nach London und Stockholm seinen persönlichen Stil. Mit dem Song "Arcade" gewann er 2019 den Eurovision Song Contest.Sonntag, 8. Dezember 2019WUK, WienEinlass: 20 UhrBeginn: 21 UhrDas Gewinnspiel ist bis 1. Dezember 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 2. Dezember per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.