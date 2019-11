Tickets für CIGARETTES AFTER SEX gewinnen

Cigarettes after Sex spielen am 18. und 19. November in der Arena Wien. "Heute" verlost 2 x 2 Tickets für den ersten, bereits ausverkauften Gig.

Cigarettes After Sex ist ein Ambient Pop-Kollektiv aus Brooklyn rund um den Singer/Songwriter und Kreativkopf Greg Gonzalez. Seit mehr als zehn Jahren wird nunmehr in unterschiedlichsten Konstellationen miteinander musiziert und die dabei entstandenen Ergebnisse sind ebenso divergent.Im Frühling 2012 wurde mit „I." schließlich nach vielen Experimenten die erste eigenständige EP aufgenommen - inspiriert von The Trinity Session, Cocteau Twins, Red House Painters, Mazzy Star und dem Sound von frühen Stücken der 1960er wie "I Love You How You Love Me" von den Paris Sisters.Im Jahr 2015 legten Cigarettes after Sex mit der Single "Affection" – unter denselben Einflüssen und mit dem gleichen spontanen Spirit entstanden – das nächste von Fans wie KritikerInnen beachtete Meisterwerk ab. Und auch das Video zu der Single hat auf Youtube bereits mehr als 50 Millionen Views erzielen können. Ähnlich erfolgreich kamen danach noch Songs wie "K." und "Keep On Loving You", ehe 2017 endlich das langersehnte und selbstbetitelte Debüt folgte.Zehn Songs hat die in El Paso gegründete und mittlerweile in New York ansässige Ambient- und Dream-Pop-Band dafür aufgenommen. Der typisch atmosphärische Sound des Quartetts erfährt nicht zuletzt durch den zart gehauchten, androgynen Gesang von Greg Gonzalez – stets pendelnd zwischen Melancholie und Sehnsucht - und hallende Gitarren eine ganz eigene und unverwechselbare Note. Die hypnotischen Stücke schaffen es, die Zeit anscheinend anzuhalten und in dunklen Samt zu verwandeln.Am 25. Oktober veröffentlichten Cigarettes after Sex ihre zweite Studioplatte "Cry", die sie nun auf einer Tour durch Europa und die USA vorstellen.Montag, 18. November und Dienstag, 19. NovemberArena WienEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für das bereits ausverkaufte Konzert am 18. November. Das Gewinnspiel ist bis 12. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 13. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich Ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.