Tierhasser schießt auf Kater "Charly" – gelähmt

Was für eine schockierende Tat! Ein unbekannter Tierhasser hat mit einem Luftdruckgewehr auf Kater "Charly" geschossen – er ist jetzt halbseitig gelähmt.

"Geschoss prallte auf die Halswirbelsäule"

Tätersuche auf Facebook

"Charly" (4 Jahre) lag auf der Terrasse, als er gefunden wurde. "Er dürfte sich noch heimgeschleppt haben, meine Frau sah ihn dann dort liegen, als sie von der Arbeit heimkam", so Christian Rinnerhofer (47) aus Tragwein (Bez. Freistadt) im Telefonat mit"Charlys" Fell war rot eingefärbt. Blut! Schnell war klar: Er muss angeschossen worden sein. Der Kater konnte sich kaum bewegen, muss Höllenschmerzen gehabt haben. Es muss einem das Herz zerreissen, wenn man so etwas mitanschauen muss – und nichts tun kann.Die Familie Rinnerhofer brachte den Kater sofort zum Tierarzt. Beim Röntgen wurde das ganze Ausmaß der hinterhältigen Schussattacke deutlich: "Das Geschoss ging ganz tief und prallte genau auf die Halswirbelsäule", so Christian Rinnerhofer.Der Tierarzt konnte zwar das Projektil (das sich beim Auftreffen auf die Wirbelsäule stark verformt hatte) entfernen, "Charly" damit retten. Aber: "Er ist seitdem linksseitig gelähmt, der Vorderfuß ist tot", berichtet Rinnerhofer. Und: "Es ist nicht vorhersehbar, ob er je wieder gesund wird. Höchstwahrscheinlich muss sein Vorderbein amputiert werden."Auf Facebook sucht Christian Rinnerhofer jetzt nach dem "Schuss-Attentäter". Und er will andere Katzenbesitzer warnen. Hier findet ihr sein Facebook-Posting.Es ist inzwischen der zweite Fall innerhalb kurzer Zeit, dass in Oberösterreich ein Tier schwer verletzt bzw. verstümmelt wurde. Wie berichtet , waren einem Hund der Schwanz und die Hinterbeine abgehackt worden. "Karli" ist jetzt in der Pfotenhilfe Lochen (Bez. Braunau) in guten Händen, bald soll er einen Rollstuhl bekommen. Auch ist unklar, wer ihm das angetan hat.(ab)