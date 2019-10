Trage deine Öffi-Liebe jetzt auf offener Straße

Die Wiener Linien präsentieren am 21. Oktober ihre zweite Modekollektion mit neuem Logo.

Man muss es zugeben, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien haben einen Kult-Status. Im Vergleich zu anderen Großstädten, sind sie in Wien sehr verlässlich und überzeugen immer wieder mit unterhaltenden Kampagnen oder schnellen Social-Media Reaktionen. Man erinnert sich gerne an die e Aktion zur Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen , wo die Info-Screen -Displays bei den Wiener Linien titelten: "Wir ersuchen Sie, weinenden Fans einen Sitzplatz anzubieten." Weniger erfolgreich war die Parfum-Kampagne in der U-Bahn. Hier entschied die Mehrheit der Online-befragten Öffi-Nutzer gegen eine generelle Dauer-Beduftung der U-Bahn. Für Gesprächsstoff über den Geruch in der U-Bahn sorgte das Thema jedoch allemal.Auch in der Mode-Welt sind die Wiener Linien präsent. Erst im Sommer kam eine Badelinie mit dem Logo der Wiener Linien heraus und schon am 21. Oktober präsentiert unser tägliches Verkehrsmittel der Stadt eine neue Streetwear-Linie.Die Kollektion besticht durch klare Gestaltung mit hohem künstlerischen Anspruch. Prägend sind die "Farbe" Schwarz, die viel modischen Gestaltungsspielraum bietet, und das neue Logo. Es greift die "Initialen" der Wiener Linien auf und wurde in den Farben Weiß und Rot zum charakteristischen Merkmal der neuen Kollektion WL19 geformt.Die neue Kollektion mit neun Teile für junge und jung gebliebene Wiener nennt sich "WL19". Man kann auswählen zwischen: Windbreaker (149 EUR), Jogginghose (79 EUR), T-Shirt (45 EUR), Cropped Top (39 EUR), Body (99 EUR), Socken (19 EUR), Gürtel (39 EUR), Umhängetasche (35 EUR) und Schal (35 EUR).Präsentiert werden die neuen Teile des Wiener Design Labels Peng!, die in begrenzter Stückzahl erscheinen, bei einer Release Party im MuseumsQuartier. Dort startete auch mit DJ und Musik der Verkauf. Eventuelle Restbestände werden im Shop im Verkehrsmuseum Remise erhältlich sein.Wann: Montag, 21. Oktober 2019, 17 UhrWo: Ovalhalle im MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 WienDJ, Live Act, GetränkeEintritt frei