Killer gesteht Bluttat an Familie: Motiv Verlustangst

Details rund um die Bluttat in Kottingbrunn: Die Ehe zwischen Samet und Tugba A. war in der Krise, sie wollte ihn angeblich verlassen - ihr mutmaßliches Todesurteil.

Kurz vor 9 Uhr früh wählte Samet A. den Notruf: „Ich habe jemanden umgebracht, meine Familie getötet." Binnen Minuten war ein Großaufgebot an Sanitätern und Polizei am Tatort in der Kalman-Gasse in Kottingbrunn.Die Beamten riefen den mutmaßlichen Killer am Handy an, forderten ihn auf, aus dem Haus zu kommen – der Austro-Türke leistete ohne Widerstand Folge - " Heute " berichteteIm Obergeschoß entdeckten die Polizisten die mit Messerstichen übersäten Leichen von Tugba A. (29) und Tuana A. (2). Für beide kam jede Hilfe zu spät, nur der elf Monate alte Sohn wies noch Vitalfunktionen auf. Der Kleine litt an akuter Atemnot, laut Polizei soll Samet A. versucht haben, seinen Sohn zu ersticken. Der kleine Bub wurde per Helikopter ins Wiener SMZ-Ost geflogen. Der Zustand des Kleinen ist äußerst kritisch (Stand Sonntagabend 19.45 Uhr, der Bub ist hirntot).Auch die Eltern von Opfer und Verdächtigem hetzten zum Tatort, versuchten zu begreifen, aber brachen zusammen und mussten medizinisch betreut werden.Die Ehe von Samet und Tugba A. soll seit einiger Zeit in der Krise gewesen sein, seit Monaten wurde gestritten, am Wochenende war es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Erst vor einer Woche hatte er ihr einen nagelneuen weißen Audi gekauft. Doch die attraktive Frau soll dennoch angedeutet haben, ihn zu verlassen – vermutlich ihr Todesurteil: Maßlos gekränkt, sah der österreichische Staatsbürger keinen Ausweg mehr und griff zum Messer.Die Leichen werden obduziert, Samet A. wurde in die Justizanstalt gebracht. Der Verdächtige zeigt sich grundsätzlich geständig, wollte nicht, dass seine Kinder im Heim aufwachsen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Vertreten wird der Killer von Mirsad Musliu (Kanzlei Rast).