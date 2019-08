Vor 2 ' Trikot-Grüße der City-Stars für verletzten Sane

Die Stars von Manchester City tragen Trikots von Leroy Sane. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Die Stars von Manchester City haben vor dem Schlager der Premier League gegen Tottenham Hotspur (2:2) ganz besondere Grüße an den schwer verletzten Teamkollegen Leroy Sane gerichtet.

Vor dem Heimspiel am zweiten Spieltag der Premier League trugen Sergio Aguero und Co. beim Aufwärmen das Trikot des 23-jährigen deutschen Teamspielers – samt dessen Rückennummer 19.



Ein klares Zeichen der "Citizens" in Richtung der Bayern. Die Botschaft: Sane ist einer von uns.



Sane hatte sich im englischen Communiy Shield gegen Liverpool einen Kreuzbandanriss im rechten Knie zugezogen. Seither ist der millionenschwere Wechsel kein Thema mehr.



Sane wird in Innsbruck vom Knie-Spezialisten Dr. Christian Fink operier, der bereits die Bayern-Stars Corentin Tolisso und Lucas Hernandez sowie die Skistars Anna Veith und Stephanie Brunner behandelte. Der Eingriff soll noch am Wochenende stattfinden, berichtet die Bild. Normalerweise werden die Stars von Manchester City auf Wunsch von Coach Pep Guardiola in Barcelona behandelt.



Fix ist jedenfalls: Sane fällt rund ein halbes Jahr aus. Der über 100 Millionen Euro schwere Wechsel zu den Bayern ist damit geplatzt. Die Bayern könnten allerdings im Winter, zu einem reduzierten Preis, einen neuen Anlauf nehmen. (wem)