Vor 26 ' Geldbörse gestohlen – Wer hat diesen Mann gesehen?

Die Polizei sucht diesen Mann. Bild: Kein Anbieter/LPD Niederösterreich

Die Polizei Niederösterreich fahndet derzeit nach einem Mann, der im Mai in Klosterneuburg eine Geldbörse samt Bankomatkarte gestohlen haben soll.

Einer 52-Jährigen aus dem Bezirk Tulln wurde am 13. Mai in einem Supermarkt in Klosterneuburg die Geldbörse samt Bargeld und Bankomatkarte gestohlen.



Kurze Zeit später hob der mutmaßliche Dieb mit der gestohlenen Bankomatkarte bei einem Bankomaten Geld ab. Der Schafen beläuft sich auf eine dreistellige Eurosumme.







Die Landespolizeidirektion Niederösterreich veröffentlichte nun ein Foto des mutmaßlichen Täters und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Kontaktadresse



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Telefonnummer 059133-3220 erbeten.







(wil)