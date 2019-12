TV-Beben im Fußball: Was heißt das für Österreich?

Am Donnerstag sorgte die Vergabe der TV-Rechte für die Champions League in Deutschland für Furore. Doch was heißt die UEFA-Entscheidung für Österreich?

Sky in Österreich am Ball?

Kampf um Free-TV

Die Meldung sorgte am Donnerstag für Staunen bei unseren Nachbarn: Pay-TV-Sender Sky verliert ab der Saison 2021/22 die Übertragungsrechte an der Fußball-"Königsklasse". Stattdessen erhielt der Streaming-Dienst DAZN bis 2024 den Zuschlag.Gemeinsam mit Amazon Prime, das ein Topspiel am Dienstag zeigt. Das ZDF bekommt die Rechte für die Finals. Außerdem ist eine Highlight-Sendung am Mittwoch im Gespräch. Klar ist damit aber: Wer über Kabel oder Satellit schaut, blickt ins Schwarze.Doch in Österreich könnte alles anders sein. Denn das Bieterverfahren für den heimischen Markt endete bereits – wie in Deutschland – am 3. Dezember. Doch die UEFA hat noch keine Entscheidung getroffen. Heißt: auch Sky ist noch im Rennen, wie eine "Heute"-Nachfrage bei Sky Sport Austria ergab.Gut möglich also, dass die Pay-TV-Rechte in Österreich, anders als in Deutschland, bei Sky bleiben.Noch härter geht es im Kampf um die österreichischen Free-TV-Rechte zu. "Alle Bewerben sich", hatte-Sport-Chef Hans-Peter Trost beierzählt. Neben dem öffentlich-rechtlichen Sender sind auchundim Rennen. Der Salzburger Sender soll die besten Karten haben.Doch wann die UEFA eine Entscheidung trifft, ist noch völlig offen.