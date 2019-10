U-Bahn-Stars rocken bald auch die Landstraße

Ab November gibt es auch in der U3-Station Wien-Mitte eine Bühne für die U-Bahn-Stars. Sie werden von 13:30 Uhr bis 23 Uhr für gute Stimmung sorgen.

"Die U-Bahn-Stars sorgen für eine angenehme und entspannte Atmosphäre in den U-Bahn-Stationen. Deshalb freut es mich, dass wir Künstlern und Fahrgästen nun einen weitere Bühne in der Station Landstraße bieten können", freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ)."Damit ist aber noch lange nicht Schluss. Die Vorbereitungen für ein neues Casting laufen bereits auf Hochtouren", sagt Sima. Voraussetzungen: Um einen der begehrten Plätze zu ergattern, ist der erste Schritt, das Onlineformular auszufüllen. Beim Casting selbst stellen sich die Künstler mit zwei Liedern einer kleinen Fachjury.Die U-Bahn-Stars haben seit Start des Projekts rund 15.000 Auftritte absolviert und mehr als 22.000 Stunden lang für eine angenehme Stimmung in den Stationen gesorgt. An den U-Bahn-Stars-Spots spielen von 13:30 Uhr bis 23 Uhr mehr als 50 Bands und Solokünstler aus 14 Nationen – von Rock über Klassik bis zu Austropop ist alles dabei. Ihre Lieder verbreiten gute Laune, verbinden die Menschen und unterstreichen die Vielfalt der Kulturstadt Wien.