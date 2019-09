Uber-Fahrerin schmeißt lesbisches Paar aus Auto

Weil eine junge Frau ihre Partnerin auf die Wange küsste, warf eine Uber-Fahrerin das Pärchen aus ihrem Wagen.

Kristin Michele und Jenn Mangan waren auf dem Weg zu einem Konzert im US-Bundesstaat New Jersey. Für die Fahrt holten sich die beiden ein Uber. Nichts besonderes. Doch nach einigen Minuten stoppte die Fahrerin und befahl den beiden ihren Wagen zu verlassen. Der Grund: Kristin küsste Jenn auf die Wange.



Gegenüber "NJ.com" schilderte Kristin die Situation: "Sie schrie, dass sie das nicht versehe und nicht mit uns fahren könne." Danach holte die junge Frau ihr Handy raus und filmte.



Uber kündigte Konsequenzen an



Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie die Fahrerin teilweise sogar handgreiflich wird. Immer wieder ruft sie dem Paar zu: "Geht raus. Geht aus meinem Auto". Kristin fragt dann sogar: "Werfen Sie mich raus, weil ich lesbisch bin?" Die Antwort der Lenkerin: "Ja!"



Im Video drohte die Uber-Fahrerin mit der Polizei, rief diese laut Kristin aber nicht an. Das Paar verließ den Wagen, da sie das Gefühl hatten, das Problem nicht lösen zu können. Im Anschluss fuhren sie mit dem Zug zum Konzert.



Kristin und Jenn wandten sich an Uber und schilderten ihnen den Vorfall. Das Unternehmen versicherte den beiden, dass man Konsequenzen ziehen würde. Wie diese aussehen würden, verriet man jedoch nicht.



Kristin freut sich aber, dass sie nach dem Video einen Welle des Zuspruchs erfahren habe.