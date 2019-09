Udo Jürgens' letzte Liebe nimmt nun Abschied

Fünf lange Jahre mussten Fans auf seine letzten Worte warten: Mit dem soeben erschienenen Buch "Spiel des Lebens" setzt die Österreicherin Michaela Moritz ihrem Herzensmenschen Udo Jürgens ein Denkmal.

Sein finales Werk durfte der große Entertainer nicht mehr selbst vollenden. Udo Jürgens' späte Lebensgefährtin Michaela Moritz (49) erfüllte ihrem am 21. Dezember 2014 verstorbenenPartner nun seinen Herzenswunsch.15 Jahre nach dem gemeinsamen Erfolgsroman "Der Mann mit dem Fagott" brachte die Autorin nun "Spiel des Lebens" (S. Fischer Verlage) auf den Markt. Fragen zum Erbe der Musiklegende mussten erst geklärt werden, bevor die berührende Geschichten-Sammlung veröffentlicht werden konnte.Autobiografisches findet man kaum, man erfährt jedoch, welche Sehnsüchte Jürgens im Herbst seines Lebens bewegten. So zum Beispiel Gedanken über einen Burschen, der auf dem Balkon tanzt und davon träumt, ein Musiker zu sein. Oder einen Maler, der sich im Café an seine Anfänge erinnert. Oder einen Trommler – geboren auf dem falschen Kontinent.Wie viel Moritz, die mit bürgerlichem Namen Stadlbauer heißt, tatsächlich ergänzte, wird nicht verraten. Denn anders als der Kärntner Show-Gigant scheut die Philosophin das Licht der Öffentlichkeit. Schon seine Beziehung genoss das Paar lieber ganz privat – das letzte gemeinsame Foto datiert aus 2009.Die Frau, die bereits mit 14 Jahren glühende Udo-Verehrerin war, lebt heute zurückgezogen mit ihrem Hund in Süddeutschland. Das Schweizer Dorf Gottlieben, wo Moritz mit dem Sänger bis zu seinem Tod glücklich war, hat sie verlassen.Laut "Bunte" wollte Udo seine Michaela sogar heiraten.Bei aller Liebe will die Germanistin dennoch keine Interviews zu dem Buch geben, das der Verlag als "Udo Jürgens' Geschenk an seine Fans" anpreist.Nicht einmal ein aktuelles Bild liefert sie mit. Denn nur an Udo soll erinnert werden – so will es seine treueste Bewunderin…