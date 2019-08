Erster Trailer zum Udo "Lindenberg!"-Film

Nach "Bohemian Rhapsody" und "Rocketman" folgt das nächste musikalische Biopic: "Lindenberg! Mach dein Dinge!"

Mit seiner unverkennbaren Stimme begeistert er seit über vierzig Jahren Millionen Fans. Seine Konzerte in Deutschland sind fast immer ausverkauft – auch bei seinem Österreich-Konzert am 20. Juni 2020 in der Wiener Stadthalle wird ein hoher Besucherandrang erwartet.Nun kommt das Leben des deutschen Musikers auf die große Leinwand – angefangen von seiner Zeit als Jugendlicher, über seine Arbeit als Kellner bis hin zu seinem Durchbruch als Sänger.Für das Drehbuch sind Christian Lyra und Sebastian Wehlings verantwortlich, die Regie übernimmt Hermine Huntgeburth ("Tom Sawyer", "Neue Vahr Süd"). Zu den Schauspielern zählen Julia Jentsch ("Der Pass", "Sophie Scholl", Detlev Buck "(Männerhort"), Charly Hübner "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen") und Max von der Groeben ("Kidnapping Stella" , "Fack Ju Göhte")."Lindenberg! Mach dein Ding" soll Anfang 2020 in den Kinos starten.(lm)