UFC-Heldin kämpft trotz Fußbruch weiter und siegt

UFC-Star Joanna Jedrzejczyk brach sich mitten im Fight den Fuß. Trotz starker Schwellung und Schmerzen machte sie weiter und siegte sogar.

Drama in Tampa. Beim UFC-Event in den USA nahm es Star-Fighterin und Federgewicht-Champions Joanna Jedrzejczyk mit Michelle Waterson auf.Die 32-Jährige siegte. Das alleine ist noch nicht überraschend. Erst nach dem Kampf wurde klar, was für eine immense Leistung hinter ihrem Triumph steckte.Die Polin verriet nach dem Sieg Samstagnacht, dass sie sich während des Kampfes wohl den Fuß gebrochen habe."Ich glaube, ich habe mir Ende der zweiten oder dritten Runde den Fuß gebrochen", erstaunte sie ihre Fans. "In der fünften Runde habe ich mir gedacht: 'Okay, ich sollte mit diesem Fuß nicht kicken.' Ich habe den Schmerz gefühlt. Ich habe mir dann gedacht: 'Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ich breche den Knochen in drei Teile? Sie werden ihn wieder zusammensetzen.' Es ist ein hartes Geschäft."