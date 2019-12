Ein Polizist stirbt nach Schießerei in New Jersey

In New Jersey sind Schüsse vor einem Supermarkt gefallen. Ein Polizist kam dabei ums Leben. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Vor einem Lebensmittelgeschäft in Jersey City wurden Schüsse abgegeben. Die Situation konnte noch nicht entschärft werden. Laut dem Sender "CBS New York" wurde ein Polizist dabei getötet. Zwei weitere Polizisten und ein Zivilist sind verletzt worden. Sie werden im Krankenhaus behandelt.Den Behörden nach gibt es offenbar zwei Schützen. Ersten Berichten zufolge sollte es sich demnach um eine Frau und einen Mann handeln. Sie sollen sich im Supermarkt verschanzt haben.Der Vorfall soll sich in der Nähe des Martin Luther King Drive und der Bayview Avenue abgespielt haben. Einsatzkräfte und ein SWAT-Team sind im Einsatz. Die Polizei ist auch mit einem Bombenentschärfer-Team vor Ort. Sämtliche Schulen in der Gegend von Greenville, dem südlichen Teil von Jersey City, wurden geschlossen.Zeugen berichten, dass "Hunderte von Schüssen" gefallen seien. Die Polizei evakuiert derzeit Anwohner. Leute in ihren Häusern sollten sich von Fenstern fernhalten. Ein Vater erzählte US-Medien, dass seine ganze Familie im Moment auf dem Boden im Wohnzimmer liege, bis die Situation vorbei sei. Die Behörden forderten Eltern auf, ihre Kindern nicht von der Schule abzuholen.Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden.