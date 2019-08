Linzer findet im eigenen Garten Riesen-Vogelspinne

Mitten in seinem Garten entdeckte ein Linzer eine Vogelspinne. Der haarige Krabbler war dem Nachbarn ausgebüxt. Die Tierrettung brachte den Ausreißer zurück.

Besitzer war überglücklich

Was für ein gruseliger Krabbel-Fund! Und das mitten in einem Garten in der Krackowizerstraße, unweit des Linzer Hauptbahnhofs.Bei Gartenarbeiten entdeckte der Bewohner hinter einer Mauer eine Vogelspinne. Der rund zehn Zentimeter (!) große Krabbler saß seelenruhig am Boden.Der Hausbesitzer alarmierte rasch die Experten der Tierrettung. Diese fotografierten den ungebetenen Gast und starteten auf Facebook eine Suchaktion nach dem Spinnen-Besitzer.Unter dem Titel: "Wer vermisst sie", postete die Tierrettung ein Bild des haarigen Ausreißers.Rasch häuften sich die Kommentare unter dem Posting. "Ooohh mein Gott", "Ich fahre nie wieder nach Linz" oder "Ich wäre tot umgefallen" – bei einem Großteil der Kommentare wurde die Spinnenphobie der Verfasser deutlich.Der tatsächliche Besitzer war dann rasch ausfindig gemacht. Es handelte sich hierbei um einen Nachbarn. Dem war die Spinne aus dem Terrarium ausgebüxt. Wie Willi Schnebel, Obmann der OÖ-Tierrettung berichtet, dürfte das Tier schließlich über ein geöffnetes Fenster ins Freie gelangt sein."Er war überglücklich, als wir ihm das Tier übergeben haben", so Schnebel zuDer "Ausflug" wird der Spinne wohl noch länger in schlechter Erinnerung bleiben. Denn das haarige Tierchen verlor das linke Hinterbein. Dieses wird aber wieder nachwachsen.(mip)