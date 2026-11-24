Die Bilder des Tages i ?

i Der Unfall sorgte für viel Trümmer auf der B3. fotokerschi.at

Straße komplett gesperrt

Unfall mit drei Fahrzeugen - Trümmer übersäen Straße

Zwei Autos und ein Lkw waren am Dienstagvormittag in einen Unfall auf der B3 verwickelt. Die Trümmer verteilten sich über mehr als 100 Meter.