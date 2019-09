Unfall mit Rettungswagen: Frau starb nach OP

Nach dem Unfall mit einem Rettungswagen musste eine 83-Jährige operiert werden. Sie verstarb kurz darauf. Bild: Lie (Symbol)

Schicksalsschlag für eine Familie im Bezirk Gänserndorf: Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen musste eine Patientin ins Spital – sie starb nach der OP.

Rettungswagen-Crash mit Folgen im Bezirk Gänserndorf: Wie berichtet, war es zu dem Verkehrsunfall am 19. August gegen 1.30 Uhr gekommen. Eine Patientin war nach einer Behandlung im Landesklinikum Mistelbach am Heimweg mit einem Rettungsauto des Roten Kreuzes.



Im Gemeindegebiet von Franzensdorf (Bezirk Gänserndorf) verriss plötzlich der 21-jährige Lenker das Fahrzeug. Er gab später an, dass er einem die Straße querenden Reh ausweichen hatte wollen. Das Rettungsauto kam aufs Bankett, schlitterte über eine Böschung und krachte gegen einen Baum. Während der Fahrer und ein mitfahrender Sanitäter (33) unverletzt blieben, erlitt die 83-Jährige eine Unterarmfraktur. Mit einem Ersatzwagen wurde die Patientin wieder ins Spital gebracht, diesmal ins Wiener SMZ Ost.



Dort wurde die 83-Jährige versorgt und operiert. Nun die traurige Nachricht: Am 4. September verstarb die Frau im Krankenhaus.



Mit dem Verkehrsunfall wenige Tage zuvor soll es keinen kausalen Zusammenhang geben. Die genaue Todesursache wollte man seitens des Spitals auf "Heute"-Anfrage aber nicht bekanntgeben: "Aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen dazu leider keine Auskunft geben. Bitte um Ihr Verständnis", so Marion Wallner vom Wiener Krankenanstaltenverbund.