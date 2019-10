Unfall unter Radlern: Mann ließ Frau verletzt liegen

In Ternitz krachten am Donnerstag eine 74-Jährige und ein unbekannter Mann mit ihren Rädern zusammen. Sie wurde schwer verletzt, er flüchtete.

Eine 74-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen war am Donnerstag gegen 10:40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Morigglgasse in Ternitz (Bez. Neunkirchen) unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Rathausgasse kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision mit einem unbekannten männlichen Radfahrer.Die 74-Jährige stürzte und zog sich bei dem Vorfall Verletzungen schweren Grades zu. Der männliche Radfahrer setzte seine Fahrt fort und verließ die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Polizei in südliche Richtung.Bei dem Radfahrer dürfte es sich um einen ca. 50-jährigen Mann handeln, der eine blaue Kappe und einen blauen Pullover mit roten Einlagen trug. Er dürfte mit einem blauen Fahrrad mit einem am Heck montierten Korb unterwegs gewesen sein.