Urige Fischer schlagen schnöselige Snobs

In "Fisherman's Friends" stürmen Provinzler die britischen Charts. Ein Film als Loblied auf das Kleinstadtleben.

Vom Fischkutter in den Pophimmel

Der Trailer von "Fisherman's Friends":

Shanties wie "What Shall We Do with the Drunken Sailor" sind weltweit bekannt, mit Lady Gaga und Coldplay konkurrieren sie trotzdem nicht um Topplatzierungen in den Charts. Umso überraschter ist Bandmanager Danny (Daniel Mays), als ihm sein Boss Troy (Noel Clarke) aufträgt, eine Gruppe Fischer unter Vertrag zu nehmen, die in ihrem Kaff in Cornwall traditionelle Songs zum Besten geben.Aber alles der Reihe nach. Danny und Troy reisen für einen Junggesellenabschied in die englische Provinz und ziehen als arrogante Großstädter schnell den Zorn der lokalen Bevölkerung auf sich. Als die Londoner zufällig einer Shanty-Performance im Hafen beiwohnen, wird Danny zurückgelassen, um die Sänger für das Label zu gewinnen. Nicht ahnend, dass sein Boss sich nur einen Scherz mit ihm erlaubt, beginnt Danny, die Fischer zu umwerben und kommt dabei auch der alleinerziehenden Mutter Alwyn (Tuppence Middleton) näher."Fisherman's Friends" basiert auf einer wahren Begebenheit. Anfang der Nuller-Jahre wurde ein Produzent von Universal auf den Seemanns-Chor des Städtchens Port Isaac aufmerksam. Er nahm ein Album mit ihnen auf, das direkt in die Top 10 der britischen Charts einstieg, sich über 150.000 Mal verkaufte und mit einer goldenen Schallplatte prämiert wurde. Die Band "The Fisherman's Friends" gibt es immer noch – sie veröffentlichte heuer ihr siebentes Album "Keep Hauling".Im Kino liefert die ungewöhnliche Geschichte der Fischer nur ein grobes Handlungsgerüst, auf dem die Vorzüge der Provinz gegenüber der Großstadt ausgestellt werden: Wahre Freundschaft und bedingungsloser Zusammenhalt versus Arroganz und Egomanie. Eine Liebesgeschichte darf dabei natürlich auch nicht fehlen.Der Film bleibt über weite Strecken berechenbar und lässt große Pointen vermissen, eignet sich als emotionales Pop-Märchen aber zumindest als Zeitvertreib für einen verregneten Sommertag."Fisherman's Friends" startet am 8. August in den österreichischen Kinos.