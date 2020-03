Vater wirft Mäderl aus Pkw, weil es Grüne wählen will

Echt oder Fake? Derzeit kursiert ein verstörendes Video in den sozialen Netzwerken. Darin ist zu sehen, wie ein Mädchen aus einem Auto geworfen wird, weil es die Grünen wählen will.

In den sozialen Medien wird momentan ein Video verbreitet, auf dem verstörendes Material zu sehen ist. Ein etwa 10-jähriges Mädchen sitzt in einem Auto am Beifahrersitz und sagt: "Papa, wenn ich mal groß bin, dann wähle ich die Grünen."Plötzlich steigt der Pkw-Lenker auf die Bremse, bleibt am Straßenrand stehen und schmeißt das Mädchen aus dem Fahrzeug. Kurz darauf schließt er die Tür und fährt los.Auf der Rücksitzbank sitzt eine ältere Frau, die die Aktion offenbar witzig findet und lacht. Das erschreckte Mädchen läuft hingegen dem Auto hinterher.Unsicher ist, wo genau das Video aufgenommen wurde und ob es sich um eine gestellte oder echte Aufnahmen handelt. Dem Akzent des Mädchen nach, dürfte es in Österreich entstanden sein.Viele User prangern das Verhalten des Vaters an, andere wiederum sind davon überzeugt, es würde sich um ein Scherzvideo handeln.