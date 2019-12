Verdächtige Mama bei gequältem Baby im Spital

Der tragische Fall um den misshandelten Kevin-Tyler bewegt das Land. Beide Elternteile gelten als Beschuldigte. Die Mutter durfte das Baby offenbar dennoch im Krankenhaus besuchen.

Papa in Justizanstalt, Mama im Spital

Hohes Konfliktpotential in Beziehung

Kripo sucht im Umfeld des Paares nach der Wahrheit

Haschisch und Tik-Tok-Videos

Die nächsten Tagen werden für den kleinen Kevin-Tyler entscheidend. Nach wie vor liegt der kleine Bub im Wiener Donauspital im künstlichen Tiefschlaf, teilte der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) am Dienstag auf-Anfrage mit. Der drei Monate alte Säugling wird auf der Kinderintensivstation aufgrund eines heftigen Schütteltraumas weiter engmaschig betreut. Nach einer Notoperation am Schädel hoffen die behandelnden Ärzte, dass nun keine verkomplizierende Gehirnschwellung bei dem kleinen Patienten auftritt.Während die Kriminalpolizei beide Elternteile des Kindes als Beschuldigte führt, meldeten sich Bekannte des Striptease-Paares bei: "Wie kann es sein, dass der Papa im Gefängnis sitzt und die ebenfalls beschuldigte Mutter den Kleinen sogar im Krankenhaus besuchen darf?" Zumindest auf den ersten Teil der Frage gibt es eine Antwort seitens der Anklagebehörde: "Gegen die Frau liegt derzeit kein dringender Tatverdacht vor, beim Kindsvater jedoch schon. Daher wurde bedingt obligatorisch die Untersuchungshaft verhängt – vorerst bis zum 23.12."Das bedeutet: Am Tag vor dem Heiligen Abend muss sich Max B. (35,) mit seinem Rechtsbeistand einer Haftprüfung am Wiener Landesgericht stellen.zugespielte Videos zeigten – wie berichtet – wie zerfahren und von enormer Aggressivität geprägt die Beziehung zwischen Kindsmutter und -vater war. Bereits vor der Geburt von Kevin-Tyler trennten sie sich wieder.Wochenlang durfte der 35-Jährige seinen Sohn gar nicht sehen, dann bestand er auf einen Vaterschaftstest, der ihn als Erzeuger des Säuglings identifizierte. Auch danach soll er nur ein einziges Mal alleine auf seinen Buben aufgepasst haben, als die Mutter tanzen ging. Dass er ihm jemals Gewalt angetan hat, bestreitet er vehement. Susi G. (Name geändert), hat mit Vater und Mutter des Babys im Tanzgewerbe zusammengearbeitet. Im Interview sagte sie: "Ich glaube dem Vater. Er war immer ein ruhiger Typ, vielleicht ein Klugscheißer, aber niemals gewalttätig. Sie hingegen ist immer ausgezuckt – bei ihm haben wir Derartiges nicht erlebt."Die Kripo hat laut-Infos nun mehrere Handyvideos, die die Kindsmutter auch aggressiv im Umgang mit ihrem Baby zeigen sollen, sichergestellt. Auch Bekannte des Paares werden in Einvernahmen als Zeugen befragt. Die Wahrheitsfindung ist unglaublich schwierig – die Fronten scheinen verhärtet; es steht Aussage gegen Aussage. Dievorliegenden Videoclips zeigen die 30-Jährige in einem heftigen Streit mit Max B. (35,) – es geht um Geld oder Lappalien wie Einkäufe, Hunderunden und entfallene Body-Workouts. Während die Mama des kleinen Kevin-Tyler minutenlang durchbrüllt, reagiert der nun unter Mordverdacht inhaftierte Papa stoisch. Er versucht sachlich mit seiner Partnerin zu diskutieren – was gröblich misslingt. "Willst du wie die Prinzessin auf der Erbse behandelt werden?", fragt er sie irgendwann. Das ist allerdings auch schon die größte Eskalationsstufe – von seiner Seite.Recherchen ergaben, dass sich das Paar beim Strippen kennengelernt hat und wahnsinnig schnell eine Beziehung eingegangen war. Max B., der – wie sein Facebook-Account zeigt – großen Wert auf seinen Body legte, strippte nebenberuflich und war zuletzt als Arbeiter tätig. Seine Kurzzeit-Partnerin Romanaarbeitete sich gegen Bezahlung beim Gogo ab. Sie soll vor längerer Zeit einmal als eine von einer Personalleasing-Firma als Sekretärin an ein großes Spital vermittelt worden sein.Doch auch in diesem Job hielt es sie nicht sehr lange, dann kam die Schwangerschaft. Laut Zeugin Susi G. dürfte sie zuletzt ein anderes Betätigungsfeld für sich entdeckt haben: Sie habe laut der 25-Jährigen regelmäßig Haschisch geraucht (eine Gras-Sequenz ist auch am Video ersichtlich) und sehr häufig Videos auf Tik-Tok gepostet. "Wann sie sich als Alleinerzieherin um ihr Kind gekümmert hat, war mir immer schleierhaft", schüttelt Susi B. den Kopf.Nun sind sowohl die Kindsmutter als auch der Erzeuger ihres Kindes unter trostlosem Verdacht. Für die beiden Wiener gilt die Unschuldsvermutung.