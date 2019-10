Verletzt auf Straße gelegt: Opfer fehlt Erinnerung

Mysteriöser Vorfall in der Schönburgstraße in Wieden. Bild: picturedesk.com

Jene Wienerin (26), die in der Nacht auf den 11. Oktober schwer verletzt zwischen zwei geparkten Autos in Wieden gefunden wurde, kann sich an nichts mehr erinnern.