Verzweifelte Suche nach vermisstem Bruder (59)

Schon seit fünf Tagen fehlt von Harald Zettl aus Pasching (Bez. Linz-Land) jede Spur. Familienangehörige starteten auf Facebook einen Suchaufruf.

Sollte von Kollegen abgeholt werden

"Bitte helft uns!!! Wir suchen unseren Bruder, Onkel, Arbeitskollegen!!" – mit diesen Worten begannen Angehörige einen Suchaufruf auf Facebook.Gesucht wird der 59-jährige Harald Zettl aus Pasching bei Linz. Zuletzt gesehen wurde der Mann am 10. September in einem Lokal namens Til nahe der Shopping-Mall Plus City. "Er hat das Lokal gegen 21.30 Uhr verlassen, wohnt nur wenige hundert Meter entfernt. Danach fehlt aber jede Spur von ihm", so seine Schwester Evelyn O. im-Gespräch.Am nächsten Tag sollte er von einem Kollegen zur Arbeit abgeholt werden. Allerdings ist er nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen. "Die Arbeitskleidung war noch in der Wohnung. Mein Bruder ist sehr zuverlässig. Das passt überhaupt nich zu ihm", ist seine Schwester besorgt.Das Handy ist ausgeschaltet. Nur zwischenzeitlich soll er kurz einmal auf WhatsApp online gewesen sein.Die Polizei wurde informiert. Derzeit gibt es noch keine Hinweise, wo sich der Mann aufhalten könnte.Auf Facebook wurde der Beitrag der Familienangehörigen schon knapp 1.700 Mal geteilt.