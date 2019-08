"Victoria's Secret Show" findet heuer nicht statt

Erst im Mai verkündete "Victoria's Secret", dass die große Modenschau nicht im TV übertragen wird. Nun wurde auch die Veranstaltung abgesagt.

Seit 1995 schweben die Topmodels jedes Jahr bei der legendären "Victoria's Secret Show" über den Laufsteg. Doch heuer soll die Show nicht stattfinden. Das behauptete nun Shanina Shaik in einem Interview.Gegenüber "The Daily Telegraph" meinte sie: "Leider wird die Victoria's Secret Show dieses Jahr nicht stattfinden." Shaik findet das sehr schade: "Es ist etwas, was ich nicht gewohnt bin. Denn jedes Jahr um diese Zeit trainierte ich wie ein Engel."Warum das Event heuer nicht stattfindet, weiß das Model selbst nicht genau. Sie vermutet, dass man an die Zeit nutzen wolle, um an der Marke zu arbeiten und die Show aufzupeppen. Für Shaik ist es jedenfalls "die beste Show der Welt"."Victoria's Secret" selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Erst im Mai wurde bekannt, dass das Schaulaufen nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt wird.(LM)