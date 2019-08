Vor 2 ' Hier crasht eine Chinesin mit dem Auto ins Büro

Angeblich verwechselte die Fahrerin das Gas- mit dem Bremspedal und verlor so die Kontrolle über ihr Auto.

Der Blackout dieser Autofahrerin in Guangdong im Süden Chinas hätte schlimm enden können: Angeblich verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und verlor so die Kontrolle über ihren Wagen.



Die Überwachungskameras zeigen, wie das Auto plötzlich die Richtung wechselt und mitten durch die Außenwand des Gebäudes in ein Büro kracht, in dem noch einige Angestellte arbeiten.



Der Crash verwandelt das Büro in einen Haufen Schutt, zwei Mitarbeiter werden leicht verletzt. Ob die Fahrerin ihren Führerschein behalten durfte, ist unklar. (jd)