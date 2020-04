Vincent Bueno vermasselt seine Frisur im Livestream

Dem österreichischen ESC-Kandidaten macht die Quarantäne offenbar auch zu schaffen. Nun legte er selbst Hand an.

Der Sänger hätte dieses Jahr nach Rotterdam fliegen sollen, um Österreich beim Eurovision Songcontest zu vertreten. Aufgrund des Corona-Ausbruchs musste er aber in Wien bleiben. Doch das Ausbleiben des größten Musikevents der Welt mache ihm gar nicht so sehr zu schaffen, erklärte er beim "Heute-Hoodstock"-Festival: "Ich habe jetzt ein Jahr länger Zeit für Promo", sah Bueno das Positive der aktuellen Situation.Probleme machen ihm jedoch offensichtlich die Maßnahmen in Österreich. Denn neben Restaurants und Geschäften sind auch Frisöre geschlossen. Dem Sänger sind seine Haare jedoch ziemlich wichtig, weshalb er die Zeit nicht absitzen wollte. Jetzt legte er selbst Hand an. Um sich nachher nicht großartig erklären zu müssen, falls sein Experiment schief geht, ließ er seine Fans an der Frisierstunde teilhaben. Auf Instagram streamte er die haarige Angelegenheit live.Dabei passierte ihm tatsächlich ein kleines Missgeschick. An den Seiten rasierte sich Bueno ein kleines Loch in seine Frisur: "Zumindest habt ihr jetzt alle gesehen, wie es entstanden ist", scherzte der Musiker.Im Stream war der Sänger auch plötzlich in Plauderlaune. Den Zusehern erklärte er, dass man es mit seiner Art von Musik nicht leicht in Österreich habe. Die Bevölkerung würde viel mehr auf Schlager und Austropop abfahren. Dieses Genre mache er aber nicht. "Ich fühle mich manchmal fehl am Platz", gestand Bueno. Nichtsdestotrotz akzeptiere er die Geschmäcker der Leute.