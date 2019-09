Vor der OP gibt's jetzt die Brustvergrößerung in 3D

Beauty-Doc Andreas Dobrovits erklärt Amra Duric ("Heute") die VR-Brille. Bild: Amra Duric

Beim Beauty-Doc den neuen Busen vor dem Eingriff "anzuprobieren" ist jetzt tatsächlich möglich: Als erste Schönheitsklinik in Österreich bietet das Kuzbari Zentrum in Wien nun eine Beratung mit VR-Brille an.