Senator auf Haiti ballert bei Demo um sich

Ein Politiker in Haiti hat bei einer Demo auf die Teilnehmer geschossen. Er sieht kein Fehlverhalten.

Der Treibstoff in Haiti wird knapp. Die Folge: Proteste. Die Bevölkerung ist nicht sonderlich gut auf die Regierung zu sprechen. In der Hauptstadt Port-au-Prince kommt es seit Tagen zu heftigen Aufständen.Am Montag brannten bei Senator Jean Marie Ralph Féthière die Sicherungen durch. Als er vorm Parlament aus seinem Auto stieg zückte er seine Waffe und schoss drauf los. Gleich mehrmals drückte er ab.Zwei Personen wurden von den Kugeln getroffen. Eine traf den AP-Fotografen Dieu-Nalio Chery im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits kurze Zeit später wieder verlassen. Eine zweite Person wurde im Bauch getroffen. Auch dabei soll es sich um keinen Demonstranten handeln.Féthière selbst gibt an, dass er niemanden verletzen wollte. Er spricht von einem "gerechten Akt der Selbstverteidigung".Irre: Auch Senator Willot Joseph wurde am Montag mit einer Waffe gesehen. Er soll aber nicht geschossen haben. Die Senatoren trafen sich Anfang der Woche um Fritz William Michel als Ministerpräsidenten zu bestätigen.