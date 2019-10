Bei diesem Unfall hatte der Lkw-Fahrer großes Glück

In Klösterle (Bezirk Bludenz) kam es Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kippte um.

Ein 25-jähriger Pole war gegen 21.45 Uhr mit seinem Lkw auf der L97 (Klostertalerstraße) von Langen am Arlberg in Richtung Klösterle unterwegs.Plötzlich kam der Laster auf der regennassen und abschüssigen Fahrbahn über den linken Fahrbahnrand hinaus und fuhr in eine angrenzende Wiese.Als der Lenker den mit Haushaltsartikel beladenen Lkw-Hängerzug durch Bremsen zum Stillstand bringen wollte, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kippte um.Bei dem Unfall blieb der Fahrer aber zum Glück unverletzt. Am Lkw entstand jedoch erheblicher Schaden. Bevor das Fahrzeug wieder aufgerichtet werden konnte, musste der Hänger von der Feuerwehr komplett entladen werden.Eine Abschleppfirma richtete den Sattelschlepper anschließend wieder auf und kümmerte sich um die Bergung. Während der Arbeiten kam es auf der Klostertalerstraße zu keinen großen Verzögerungen.