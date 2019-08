Achtung! Hände weg von exotischen Tier-Souvenirs

Seepferdchen-Anhänger. Elfenbein-Schnitzerein. Korallen-Schmuck. Reptilien-Leder. Diese Urlaubsmitbringsel sind illegal und strafbar.

Urlaubsmitbringsel fördern Aussterben von gefährdeten Tierarten

Damit der Traumurlaub nicht zum Albtraum wird, solltest du die Hände von exotischen Mitbringseln lassen. Vorsicht ist nicht nur in exotischen Ländern sondern auch an des Österreichers liebsten Badestränden wie Jesolo oder Lignano geboten. Auch am Mittelmeer darfst du nicht einfach alles mit nach Hause nehmen, was du findest.Das Problem: Über 35.000 vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind durch das Souvenir-Geschäft noch mehr gefährdet. Sie stehen unter strengem Schutz und dürfen entweder gar nicht oder nur unter strengen Auflagen ausgeführt werden.Deklariert sind diese illegalen Souvenirs selbstverständlich nicht. So kann aus einem Urlauber ganz schnell ein Schmuggler werden, ohne es zu wissen.Die Liste an illegalen Tier-Souvenirs ist lang. Meist wissen Touristen nicht, dass sie etwas Illegales gekauft haben. Der WWF hat eine Liste mit den am häufigsten beschlagnahmten Erinnerungsstücken erstellt:–Verschiedene Korallen sowie daraus gefertigte Schmuck- oder Kunstgegenstände–Lederwaren aus geschützten Reptilienarten oder Fellprodukte, z. B. vom Leoparden–Seepferdchen, Riesenmuscheln und große Fechterschnecken über die erlaubten Freimengen hinaus–Lebende Zierpflanzen wie Orchideen und Kakteen oder medizinische Pflanzen wie die Indische Kostuswurzel–Schnitzereien, Schmuck und andere Dekorationsartikel aus Elfenbein, Schildpatt und geschützten Hölzern–Stör-Kaviar (eine Dose mit bis zu 125 Gramm und CITES-Etikett darf für den persönlichen Gebrauch ohne Genehmigung eingeführt werden)–Schlangen- und SkorpionweinDie kleinen Tierchen werden zum Austrocknen in die Sonne gelegt und anschließend als Schlüssel-Anhänger verkauft. 25.000 Seepferdchen sterben jährlich auf diese Art, informiert der WWF. Auch bei Muscheln und Schnecken ist Vorsicht geboten - viele von ihnen stehen unter Naturschutz.Hände weg von Elfenbein oder Teilen von Großkatzen, wie Krallen oder Zähne. Auch bei Kämmen und Schnitzereien ist Vorsicht geboten. Sie können aus Schildkröten oder geschütztem Holz sein. Lebende Tiere wie Schildkröten oder Affen sind ebenfalls ein NO-GO.Bevor der Urlaub also in einem Desaster endet, empfiehlt es sich, ein tierisches Souvenir im Regal zu lassen und sich vor dem Urlaub zu informieren, welche Erinnerungsstücke man legal mit nach Hause nehmen kann. Die Strafen sind enorm. Bis zu 80.000 Euro oder fünf Jahre Gefängnis stehen auf illegalen Schmuggel.Der WWF rät generell von tierischen Mitbringseln aus dem Urlaub ab. Alternativen gäbe es genug wie z.B: Malereien, Textilien aus pflanzlichen Fasern, Stofftiere oder Schnitzerein aus einer Nuss, die wie Elfenbein aussieht.Der WWF-Souvenir-Ratgeber (gefördert vom Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie vom Bundesamt für Naturschutz) informiert nach dem einfachen Ampelsystem, welche Mitbringsel man meiden soll.Rot heißt „Finger weg", bei Gelb sind Genehmigungen vorzuweisen, Grün bedeutet „empfehlenswert". Den Ratgeber gibt es als App und als PDF zum Download. Du findest den Ratgeber oben in der Bildergalerie.(mp)