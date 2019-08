Vor 1 h VW-Bus besetzte gleich 2 Parkplätze in Auhof Center

Bild: Kein Anbieter/Leserreporter

In Wien entdeckte eine Leserin einen VW-Bus, der in der Tiefgarage des Auhof Centers gleich über zwei Parkplätze abgestellt worden war.

In Tiefgaragen werden die Parkplätze so angelegt, dass Fahrzeuge unterschiedlicher Größen genügend Platz in einer Parklücke finden. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Fahrzeuglenker es mit ihren Autos so gut meinen, dass diese gleich zwei Parkplätze für ihren Wagen beanspruchen.



So auch am Montagnachmittag, wo die "Heute"-Leserreporterin Michaela einen VW-Bus in der Tiefgarage des Wiener Auhof Centers entdeckte. Dieser war genau in der Mitte von zwei Parkplätzen abgestellt worden - und das sogar schief. (rhe)