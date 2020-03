Kurzurlaub in der Wachau & Kabarett-Karten zu gewinnen

"Heute" verlost zwei Übernachtungen inkl. Frühstück in STIERSCHNEIDER'S Weinhotel Wachau sowie 2 VIP-Kabarett-Karten für Dieter Chmelars "Wissen Sie nicht, wer ich war?" am 27. März.

~ 2 Übernachtungen für 2 von 27. bis 29. März 2020 in Stierschneider's Weinhotel Wachau~ Zwei Karten der Kategorie "Smaragd" für Dieter Chmelars "Wissen Sie nicht, wer ich war?" am 27. März 2020, Wachau Bühne in Stierschneider's Bühnenwirtshaus, ab 20:15 Uhr~ Karten der Kategorie "Smaragd®"-VIP beinhaltet:- Zutritt zur Smaragd®-Lounge mit eigener Bar inkl. Aperitif & Snacks vor der Vorstellung- Sitzplatz der Kategorie "Smaragd®" auf der Smaragd®-Tribünemit direktem Zugang zur Smaragd®-Tribüne~ Getränke & "Flying-Fingerfood" in der Pause- Getränke & Desserts nach der VorstellungDiegastiert wieder in STIERSCHNEIDER'S Bühnenwirtshaus in Spitz an der Donau und startet mit hochkarätigem Kulturprogramm in das Frühjahr 2020.Am Freitag, dem 13.03., heißt es auf der Wachau Bühne wieder "Vorhang auf!" für Österreichs Top-Kabarettisten. Am 27.03. tritt erstmals Journalist und Kabarettist Dieter Chmelar auf der Wachau Bühne auf.Es ist der letzte Arbeitstag im Leben des Society-Journalisten C.Er hat in diesem Job alles erlebt, was es zu überleben gibt.Er war zwar selten ganz oben, dafür öfter ganz unten, aber nie lange unauffällig. Was er noch immer hat: Den richtigen Riecher, was eine Geschichte ist. Er weiß, wie Recherche geht, und er weiß, was seine Leserschaft von ihm erwartet.Das Problem ist nur: Seine Leserschaft weiß das kaum noch und seine Chefs wissen ihn schon lange nicht mehr zu schätzen. Die Zeiten ändern sich – und das bedingt, dass seine Zeit gekommen ist. So einen wie ihn braucht man heutzutage nicht mehr. Für ihn heißt es heute Redaktionsschluss. Aus. Vorbei. Nur noch rasch eine junge Kollegin als Nachfolgerin anlernen. Aber eine letzte große Geschichte hat er noch – und die will erzählt werden.In der Dia-Show "Theater" gibt es ein Bild, das thematisch nicht zu den anderen Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, fülle alle weiteren Felder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!Dia-Show "Theater"