Was entsteht entlang der Favoritenstraße?

Es ist Kunst im öffentlichen Raum. Am Freitag werden sechs neue Kunstobjekte im zehnten Bezirk eröffnet. Sie sollen den Blick auf den Arbeiterbezirk verändern.

Seit Montag wird entlang der Favoritenstraße an sechs unterschiedlichen Objekten gearbeitet. Es handelt sich um Kunstobjekte, die den Blick auf den Bezirk Favoriten verändern sollen. An diesem Freitag werden die Kunstobjekte feierlich, im Beisein der Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, eröffnet.Sechs künstlerische Projekte greifen die Situation in Favoriten auf, befragen sie und die Bewohner direkt und geben ihren Antworten, ihrer Musik, ihren Interessen eine neue ästhetische Form. Mit diesen werden die Orte entlang der Favoritenstraße vom Sonnwendplatz bis zum Viktor-Adler-Markt belebt und transformiert. Einige Arbeiten schaffen kurzzeitig neue Treffpunkte, andere Installationen geben ihnen über ein Jahr eine irritierende, wie auch poetische Dimension.Ein besonders großes Projekt ist das "House of Transition" vom niederländischen Künstleratelier Van Lieshout. Die Installation besteht aus dem hochaufragenden Hammerhaus und dem Ofenkomplex Phönix. Das Kunstobjekt erinnert an die Geschichte des Arbeiterbezirks und zeigt mit dem "House of Transition" einerseits den Prozess der Zerstörung mit einem Fallhammer - mit welchem zum Beispiel Autos zerstört wurden und so neue Ressourcen geschaffen wurden. Die Verbrennungsinstallation Phönix soll auch an enormen Kräfte des Feuers erinnern - Metall wurde so geschmolzen, Keramik wurde verbrannt, Fleisch geraucht, gegrillt oder kremiert oder Brot gebacken.Sonnwendplatz, Favoritenstraße 76, 1100 WienPerformance: Samstag, 28. September, 17 UhrAnwohnerbefragungsprojekt mit der Präsentation der Ergebnisse21. September bis 20. November 2019Columbusplatz, 1100 WienMusikalische Aufführungen von 5 Neukompositionen21. September 2019 bis September 2020Favoritenstraße und Viktor-Adler-Markt, 1100 WienLichtinstallation mit fünf Straßenlaternen21. September 2019 bis September 2020Viktor-Adler-Markt, 1100 WienBeteiligungsprojekt mit einer Installation von Foto-Stories auf Plakaten und Monitoren21. September 2019 bis September 2020Einkaufszentrum „Columbus Center", Columbusplatz 7-8, 1100 Wien21. September 2019 bis September 2020Sonnwendplatz, Favoritenstraße 76, 1100 WienSeit 2004 ist es die Aufgabe von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien den öffentlichen Raum der Stadt mit permanenten bzw. temporären künstlerischen Projekten zu beleben.Die Idee ist, die Identität der Stadt und einzelner Stadtteile im Bereich des Zeitgenössischen zu stärken sowie die Funktion des öffentlichen Raums als Ort der gesellschaftspolitischen und kulturellen Debatte zu beleben.KÖR wickelt hierfür künstlerische Projekte ab, erteilt Aufträge an KünstlerInnen, lobt künstlerische Wettbewerbe für Projekte im öffentlichen Raum aus, vergibt Förderungen an Künstler bzw. Projektträger und setzt damit verbundene Tätigkeiten (Symposien, Publikationen, Vermittlungsprogramme, u.a.) um.