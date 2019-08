Was weiß Ted Ligety über die Hirscher-Zukunft?

Die Skiwelt wartet immernoch auf die Entscheidung von Marcel Hirscher. Macht der Ski-Superstar weiter, oder stellt der achtfache Gesamtweltcupsieger die Skier ins Eck? Und was weiß Ted Ligety?

Der 34-jährige Riesentorlauf-Spezialist postete ein Video seines Schneetrainings in Neuseeland auf seiner Facebook-Seite. So weit, so normal.



Doch mit dem hinzugefügten Text sorgte der US-Amerikaner für Verwirrung. Und Spekulationen.



"Ich arbeite daran, die GaGaGs in Shhhuups zu verwandeln. Ich würde euch ja verraten, wie das geht, aber dann würde Marcel Hirscher aus dem Ruhestand zurückkommen", hatte der Techniker das Video kommentiert.



Ruhestand? Da staunten Ski-Fans weltweit nicht schlecht. Was weiß der 34-Jährige?



Fakt ist jedenfalls. Marcel Hirscher hat seine Entscheidung immernoch nicht bekannt gegeben. Fakt ist auch, dass der 30-jährige Salzburger eigentlich für den 6. August einen Medientermin zu seiner Zukunft angekündigt, diesen aber wieder abgesagt hatte. Hirscher hatte damals erklärt: Die Chancen stehen 50:50.



Eigentlich sollte ein neuer Termin im "Spätsommer" über die Bühne gehen. Bis jetzt steht noch kein neues Pressegespräch an. (wem)