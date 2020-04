Weiter Internet-Störungen in ganz Österreich

Nach massiven Internet-Ausfällen in Österreich am Montag melden die Betreiber die Behebung der Störung. Doch Kunden berichten weiter von Problemen.

Am Montagabend war vor allem von Magenta-Nutzern eine großflächige Störung des Internets gemeldet worden. Die Störung betrifft ganz Europa, also auch die UPC-Schwestern-Gesellschaften. Betroffen sind alle Dienste, die mit dem Internet im Zusammenhang stehen, auch Festnetz und Video on Demand. Folge: Viele Nutzer hatten kein Internet mehr.Auch am Dienstag meldeten Nutzer weiter massive Ausfälle. Eigentlich hatte Magenta um kurz nach 6 Uhr früh vermeldet: "Die Störung wurde behoben." Dem widersprachen auch um 10 Uhr vormittags noch zahlreiche Nutzer auf Twitter. Netflix, YouTube oder ganz normales Surfen war nicht möglich, hieß es in den Rückmeldungen.Was das Problem genau ist, dazu gibt es bisher keine Stellungnahme. Der Unmut der Nutzer ist jedenfalls groß. "Man stelle sich vor die Stromanbieter würden so amateurhaft arbeiten und täglich würde das Stromnetz kollabieren", schreibt ein Nutzer auf Twitter.