Weiterhin keine Spur von vermisstem Welser (32)

Verzweifelt sucht ein Linzer auf Facebook nach seinem vermissten Bruder. Der 32-Jährige lebte bis zuletzt in Wels in einer Wohngemeinschaft.

Seit mittlerweile einer Woche fehlt von Thomas Harrack (32) jede Spur. Wie berichtet, wurde der 32-Jährige zuletzt am 9. März gegen 13 Uhr gesehen.sprach am Sonntag mit seinem Bruder Christoph. Er meinte: "Wir haben schon zahlreiche Hinweise bekommen. Aber keiner hat uns weiter geholfen. Wir haben aktuell keine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte."Eine Frau will den Vermissten zuletzt am vergangenen Donnerstag in der Nähe eines Kinos in Wels gesehen haben. Dort soll er ein Bus-Ticket gelöst haben.Der 32-Jährige übersiedelte erst vor kurzem in eine betreute Wohneinrichtung nach Wels. "Es gab keine Probleme. Er plante eigentlich noch einen Snowboard-Ausflug mit meinem Vater", erinnert sich der Bruder.Auf seiner Facebook-Seite bittet der Bruder: "Thomas, wenn du den Beitrag selber liest, bitte melde dich bei mir oder unseren Eltern." Der Beitrag wurde schon mehr als 4.000 Mal geteilt.Laut derzeitigem Stand hat der 32-Jährige nur seine Geldbörse und sein Handy mitgenommen. Dieses ist aber ausgeschaltet und kann deshalb nicht geortet werden.Sein Facebook-Account „Toni Wanda" ist inaktiv. Eine Hundestaffel der ehrenamtlichen Plattform „Österreich findet euch" hat ebenso ergebnislos nach ihm gesucht. Die Exekutive ist involviert und es wird österreichweit nach ihm gefahndet."Wir machen uns wirklich große Sorgen", so der Bruder.Zur Beschreibung des Gesuchten: Der 32-Jährige hat blonde, lange Dreadlocks, ist ca. 185 cm groß und 85-90 Kilogramm schwer.