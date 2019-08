Wer nach Käse Fieber hat, sollte dringend zum Arzt

Die Ages warnt: Wer nach dem Konsum von Roquefort AOP der Marke "Societé" Verdauungsbeschwerden und Fieber hat, sollte zum Arzt.

Die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (Ages) hat am Montag eine öffentliche Warnung für den französischen Rohmilchweichkäse Roquefort AOP der Marke "Société" ausgesprochen. Darin seien Salmonellen nachgewiesen worden.Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, wird empfohlen, dieses Produkt nicht zu konsumieren, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Der österreichische Importeur Lactalis habe den betroffenen Artikel unverzüglich aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf angeordnet. Es handelt sich konkret um die 100-Gramm-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Oktober 2019 sowie um die Viertel-Laib-Verpackung mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02. November 2019.Der französische Hersteller habe "aufgrund des Verdachts des Vorhandenseins von Salmonellen in einer von der Société des Caves - Frankreich - hergestellten Charge unseres Roquefort AOP" die Produkte vorsorglich zurückgerufen, die gesamte Produktionscharge wird vom Markt genommen. Einige dieser Erzeugnisse wurden jedoch vor der Rücknahmemaßnahme vermarktet.Salmonellen sind Bakterien, die bei Menschen sechs bis 72 Stunden nach dem Verzehr Fieber und Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen hervorrufen können. Personen, die dieses Produkt konsumiert haben, seien gebeten, bei Auftreten der genannten Symptome einen Arzt zu konsultieren. (roy/rfi)