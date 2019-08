Vor 46 ' Werkstatt stellte BMW trotz Mängel neue Plakette aus

Die Auspuffanlage wurde durch ein durchgehendes Rohr ersetzt. Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbol)

Bei einer Schwerpunktkontrolle wies ein angehaltener Pkw schwere Mängel auf. Eine Werkstatt hatte erst am Vortag eine neue Begutachtungsplakette ausgestellt.

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung Wien auf der Südost-Tangente (A23) ist Beamten in den Samstagabendstunden ein Pkw ins Netz gegangen, der sechs schwere Mängel aufwies. Erst am Vortag der Kontrolle wurde für das Auto eine neue Begutachtungsplakette von einer niederösterreichischen Werkstatt ausgestellt.



Die Beamten bemängelten an dem BMW 520 älteren Baujahres gebrochene Scheinwerferaufhängungen, nicht genehmigte montierte Leuchtmittel, eine fehlende Scheinwerferwaschanlage, funktionsuntüchtige Nebelschlussleuchten und eine stark verrostete Kraftstoffleitung. Auch wurde die Auspuffanlage durch ein durchgehendes Rohr ersetzt.



Der Lenker des Wagens mit mehr als 300.000 Kilometer Laufleistung wurde mehrfach angezeigt. Aber auch die niederösterreichische Werkstatt wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch angezeigt, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber der APA.



(wes)