Wetterfoto einsenden & Smartphone gewinnen

"Heute" und Magenta suchen im März dein bestes Wetterfoto - jetzt einsenden & ein Samsung Galaxy A71 Smartphone gewinnen!

Am 23. März ist der Internationale Tag der Meteorologie, oft auch der "Wettertag" genannt. Um diesen gebührend zu feiern, suchen wir das beste Wetterfoto im März. Schicke uns dein bestes Foto zu - ob Regen, Nebel, Schnee, Sonne oder Sturm - und gewinne mit etwas Glück ein Smartphone.Zu gewinnen gibt es ein Samsung Galaxy A71 Smartphone; das Gewinner-Foto wird am Ende des laufenden Monats gekürt.1. Lade Dein Foto viaButton (Navigationsleiste) in derODER aufhoch.2. Wähle als3. Trage deine wichtigstenein (Name, Telefon, Mail-Adresse).4. Klicke anschließend auf, das aktiviert wird, sobald ausreichend Bilder zur Verfügung stehen. Das am besten gerankte Foto gewinnt ein Samsung Galaxy A71 Smartphone vonAus Fairness-Gründen und um allen anderen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, zu gewinnen, darf beim über eine gewisse Zeitperiode laufenden Gewinnspiel ein Gewinner nicht ein zweites Mal an erster Stelle platziert sein.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird via Mail verständigt.