Genieße den Schnee – bis morgen ist er wieder weg

Am Donnerstag bescherte leichter Schneefall der Bundeshauptstadt erste Winterromantik. Doch damit ist es auch schon wieder vorbei. Die Wetterprognose fürs Wochenende.

Schnee adé

Derbringt nur im Osten abseits von Hochnebel anfangs noch ein wenig Sonne. Meist ist es von Beginn an bewölkt und von Westen her beginnt es zu regnen und zu schneien. Im Bregenzerwald und im Arlberggebiet wird der Schneefall zeitweise kräftig, am Nachmittag und Abend dann auch im Süden.Die Schneefallgrenze schwankt zwischen tiefen Lagen im Süden und 800 Metern in den Nordalpen. Anfangs weht am Alpenostrand starker Südostwind, später frischt im Westen Südwestwind auf. Es wird eine Spur milder mit maximal 2 bis 4 Grad, mit dem Wind fühlt es sich aber deutlich kälter an.Ambringt eine Warmfront von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich etwas Regen und Schnee, wobei die Schneefallgrenze von anfangs tiefen Lagen auf 700 bis 1.200 Meter ansteigt. Am Nachmittag lockert es dann bei lebhaft bis kräftig auffrischendem Westwind auf und die Sonne kommt noch zeitweise zum Vorschein.Vom Bodensee bis zum Mostviertel und am Abend auch im Osten frischt der Westwind stark bis stürmisch auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Westen und plus 8 bis 10 Grad im Wien.Amziehen nördlich der Alpen in der Früh und am Vormittag kompakte Wolken einer weiteren Warmfront durch, speziell im Mühl- und Waldviertel fallen ein paar Tropfen oder Flocken.Am Nachmittag setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Der Wind dreht auf Süd und weht meist nur schwach bis mäßig. Dazu bleibt es recht mild für Mitte Dezember mit Nachmittagswerten zwischen 6 und 8 Grad.