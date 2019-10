Hai beißt Touristen (28) bei Bootsausflug Fuß ab

Vor der australischen Küste hat ein Hai zwei britische Urlauber attackiert und schwer verletzt. Einer der beiden Männer verlor bei dem Angriff einen Fuß.

Die Hai-Attacke ereignete sich an der bei Urlaubern beliebten Inselgruppe Whitsunday Islands im Süden des Great Barrier Reefs in Australien.Zwei Briten im Alter von 22 und 28 Jahren waren mit einer Bootstour unterwegs, an einer beliebten Stelle zum Schnorcheln gingen die beiden Männer dann ins Wasser.Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Hai auf und griff die Touristen an. "Einer der Patienten wurde zuerst attackiert und der Hai ist dann vermutlich zurückgekehrt", erklärt ein Vertreter der Rettungskräfte.Der Hai biss dem 28-Jährigen einen Fuß ab, der 22-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen an einem Bein. Zwei Sanitäter an Bord leisteten sofort Erste Hilfe.Anschließend wurden die zwei Briten vom Touristenort Airlie Beach aus in das Spital der Stadt Mackay geflogen. Ihr Zustand sei "ernst, aber stabil".