Wie der Hund so das Herrl: Im Disney Partner-Look

Was gibt es nicht von Disney? Das haben sich auch die Merchandise-Verantwortlichen gedacht und jetzt haben wir das Ergebnis: Disney für den Hund.

Disney ist auf den Hund gekommen! Der Entertainment-Gigant hat sich jetzt auf die Suche nach Produkten für Hunde gemacht und ist fündig geworden.Damit Herrchen und Frauchen auch ihre Disney-Begeisterung mit ihrem Haustier teilen können, gibt es von Leinen über "T-Shirts" alles für den Vierbeiner.Als Teil der "Oh My Disney Collection" sind die Produkte ab sofort bestellbar Motive für die Kollektion waren bekannte Disney-Hunde aus diversen Filmen, wie Patch, Bolt, Susi und Strolchi, Max, Little Brother, Percy, Winston und Dug.(mia)